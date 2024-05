Visnadi: "Il Milan non è una squadra tutta da rifare, bisognerà però scegliere l'allenatore giusto"

E' intervenuto così sul prossimo del Milan, il celebre giornalista Gianni Visnadi che si è espresso a Radio Rossonera in merito alle necessità dei rossoneri in vista del prossimo campionato. Ecco le sue interessanti parole:

Visnadi: "In vista della prossima stagione, e quindi con un allenatore nuovo servirà un reset tecnico e tattico in grado di ridare al gruppo e ambiente una nuova linfa vitale ed energia nuova. Il Milan non è una squadra tutta da rifare e che deve per forza comprare cinque titolari per vincere lo scudetto, però bisogna indovinare l'allenatore giusto".