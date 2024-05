Visnadi: "Il Milan non vale i 20 punti di distacco dall'Inter. Rossoneri più forti di quello che hanno dimostrato quest'anno"

In merito al futuro calciomercato del Milan, si è espresso così il noto giornalist Gianni Visnadi. Queste le sue interessanti dichiarazioni a Radio Rossonera:

Visnadi e il prossimo mercato dei rossoneri: "Penso che il Milan sia molto più forte di quello che ha dimostrato quest'anno, non vale i 20 punti dall'Inter e tutti quei derby persi, quindi qualcosa andrà fatto sicuramente. L'attaccante lo prenderanno per forza, Giroud si è fatto da parte e obbliga la proprietà a questo investimento, poi servirebbe almeno un giocatore per reparto, sarebbe una cosa giusta. Il prossimo allenatore dovrà poi riportare i difensori del Milan al loro vero valore, perchè in questi mesi non credo che i vari Tomori, Kalulu e Thiaw siano diventati scarsi improssivamente".