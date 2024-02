Visnadi: "La scusa degli infortuni è una bufala. Lo certificano i dati"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista de Il Giornale Gianni Visnadi ha fatto il punto personale sull'attualità in casa Milan, soffermandosi soprattutto sull'argomento legato ai tanti infortuni che hanno colpito la formazione di Stefano Pioli in questa prima parte di stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Quello degli infortuni è una bufala storica, certificata dai dati. Il Milan quando gioca il derby lo fa con la titolare, stessa cosa con la Juventus. Certo, manca Theo ed il portiere titolare. L'ecatombe viene dopo Lecce, e dopo Lecce il Milan ha 8 punti di stacco dall'Inter, ovvero quelli di oggi. Il Milan degli infortunati ha retto, perché ha un organico forte, con qualche buco, chiaro che serviva nella scorsa estate un difensore migliore di Pellegrino, che serviva una prima punta vera, non un vice Giroud, acquisto che sarà rimandato in estate. Ed è per questo che dico che quella degli infortuni è una bufala".