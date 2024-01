Visnadi: "Leao non potrà mai essere il male del Milan, i rossoneri hanno trovato altre soluzioni"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juventus ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Nel mondo Milan si respira aria di entusiasmo dopo i risultati ottenuti nel recente periodo in Serie A, con il gruppo di Mister Pioli sempre più unito in campo e fuori. Rafa Leao non segna in campionato da settembre, con un digiuno dal gol interrotto solo recentemente nelle gare di Coppa Italia (gol contro Cagliari e Atalanta). Del rendimento del portoghese ha parlato così, a Sky Sport, il giornalista Gianni Visnadi.

Queste le sue parole sul numero dieci del Milan: "Leao non potrà mai essere un problema per il Milan, ma deve capire che facendo così non aiuta in primis se stesso. Tutto il Milan ha spesso saputo viaggiare sui colpi di Leao e Giroud, ma abbiamo visto che la squadra ha anche trovato altri soluzioni come Pulisic e Jovic. Leao secondo me non si rammarica del perchè non segna, lui ci rimane male quando non gioca come vorrebbe, è un punto di grande umiltà".