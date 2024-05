Visnadi: "Nel Milan vedrei bene un allenatore italiano, ma Fonseca tra i profili stranieri è quello più interessante"

In merito al nome del possibile nuovo allenatore del Milan si è espresso così, sul canale Youtube di Radio Rossonera, il noto giornalista Gianni Visnadi. Questo un estratto delle sue interesssanti parole:

"Le vere notizie sul nuovo allenatore del Milan secondo me non le ha nessuno, i rossoneri hanno fatto uscire quello che volevano perchè gli faceva comodo così. Mi piacerebbe pensare che la brusca frenata per Lopetegui fosse stata per un cambio di valutazione e nulla di più. Per il Milan mi piacerebbe un allenatore italiano, però tra quelli stranieri Fonseca è sicuramente quello più interessante e che vedrei meglio a Milano, anche perchè conosce la Serie A".