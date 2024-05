Visnadi: "Nel valutare Pioli va fatta la separazione netta tra le stagioni prima dello scudetto e quelle dopo lo scudetto"

Si è ufficialmente chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan: cinque anni, il ritorno in Champions League dove i rossoneri sono nuovamente clienti abituali e soprattutto lo Scudetto del 2022. La redazione di MilanNews.it ha chiesto un parere a 10 esperti e un voto da 1 a 10 per l'operato del tecnico.

Gianni Visnadi: "Il mio voto è 6, mediamente. Va fatta la separazione netta tra le stagioni prima dello scudetto e quelle dopo lo scudetto, dove si sono viste tutte le sue lacune tecniche in cui soprattutto si è persa quella che era una delle sue qualità principali e che gli veniva riconosciuta, ossia l'umiltà. Che ha lasciato spazio alla presunzione e se vogliamo all'arroganza. Che si sono viste non solo nelle parole, ma ancora di più nei fatti: in campo, nelle formazioni, in molte scelte. Pioli ha detto che il bilancio lo fa pensando a cosa ha trovato e cosa lascia ed è giusto che anche noi facciamo lo stesso ragionamento. Pioli non aveva vinto nulla prima di arrivare al Milan e col Milan ha vinto uno scudetto e giocato in Europa. Vedremo cosa vincerà nel resto della carriera. Al Milan ha potuto giovarsi di grandi collaboratori: penso subito a Boban, Maldini all'Ibra calciatore nell'anno dello scudetto. Quando è rimasto solo si sono visti i suoi limiti, andava già esonerato un anno fa. Dopo aver vinto lo scudetto il Milan è stato sconfitto nelle 8 competizioni nelle cui ha partecipato"."

IL BILANCIO DI PIOLI AL MILAN STAGIONE PER STAGIONE

STAGIONE 2019/2020 (subentrato a Marco Giampaolo in ottobre)

Serie A: 6° posto, qualificazione in Europa League

Coppa Italia: semifinali (eliminati dalla Juventus)

STAGIONE 2020/2021

Serie A: 2° posto, qualificazione in Champions League

Coppa Italia: quarti di finale (eliminati dall'Inter)

Europa League: ottavi di finale (eliminati dal Manchester United)

STAGIONE 2021/2022

Serie A: 1° posto, vittoria del 19° scudetto

Coppa Italia: semifinali (eliminati dall'Inter)

Champions League: eliminati ai gironi (4° posto, dietro Liverpool, Atletico Madrid e Porto)

STAGIONE 2022/2023

Serie A: 4° posto, qualificazione in Champions League (ai punti 5° posto, guadagnata una posizione grazie alla penalizzazione della Juventus)

Coppa Italia: ottavi di finale (eliminati dal Torino)

Champions League: semifinali (eliminati dall'Inter)

STAGIONE 2023/2024

Serie A: 2° posto, qualificazione in Champions League

Coppa Italia: quarti di finale (eliminati dall'Atalanta)

Champions League: eliminati ai gironi, retrocessione in Europa League (3° posto dietro a Borussia Dortmund e Psg, davanti al Newcastle)

Europa League: quarti di finale (eliminati dalla Roma)