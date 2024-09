Visnadi: "Quando arriva Allegri al Milan? Francamente, credo mai"

vedi letture

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su X commentando il periodo di crisi del Milan: "Non sono mai stato a prescindere contro Fonseca. Anzi, lo considero bravo e capace. E se la squadra non lo segue, e si è visto, il suo compito è riuscire a farsi seguire. Non escludere i giocatori migliori. Pericolosa scorciatoia. Il Milan è competitivo con Leao e Theo Hernandez, non con Terracciano. Avevo previsto la vittoria dell’Inter facile. È forte e l’Atalanta aveva troppi assenti per competere. Theo ha giocato malissimo contro il Parma, ma non può saltare due partite su tre. È un non senso per questa squadra. Quando arriva Allegri? Francamente, credo mai".