Visnadi: "Scelga il Milan cosa fare con Pioli, ma per me ha finito il suo tempo"

Intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, il giornalista de Il Giornale Gianni Visnadi ha detto la sua in merito al futuro di Stefano Pioli, mostrandosi restio ad una sua possibile conferma nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Scelga il Milan cosa fare con Pioli. Il discorso qua investe anche il discorso della proprietà. Il Milan a fine stagione dirà di essere soddisfatto per l'obiettivo che ha avuto. Si qualifica in Champions, arriverà terzo o addirittura secondo, non penso che vincerà l'Europa League, ma Scaroni e la proprietà che l'obiettivo è centrato è che Pioli puo' andare avanti. Credo che Pioli abbia finito il suo tempo. Questo record, raggiungere uno, l'altro, per me ne ha fatte addirittura troppe. Penso che la squadra avrebbe bisogno di innesti, compreso nell'area tecnica".