Vista Champions, dovrebbero recuperare Kjaer, Pulisic e Chukwueze

Il Milan deve trovare la forza di archiviare anche la sconfitta con l'Udinese e in generale il momento negativo, per provare a regalarsi una notte da sogno in Champions contro il Psg, che potrebbe aiutare anche a rimettere in piedi una stagione che sembra già andare verso la deriva. Per farlo, Pioli spera di recuperare qualche elemento in più. Tuttosport oggi segnala che Kjaer, Pulisic e Chukwueze dovrebbero tutti recuperare in vista della sfida contro i parigini. Da capire l'entità dell'infortunio di Theo, ieri out all'ultimo secondo per una contusione alla caviglia.