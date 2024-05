Vittoria e super gol: "Dedicato a te mamma". Reijnders esulta così su Instagram

vedi letture

Una bella vittoria condita anche dalla gioia del gol per il centrocampista olandese Tijjani Reijnders, autore ieri sera di un'ottima prestazione nel 5-1 contro il Cagliari. Per l'ex AZ Alkmaar quello siglato contro i rossobù è stato il quarto timbro stagionale con la casacca rossonera, e quale occasione migliore per dedicarlo alla propria mamma? Questo il post social del centrocampista classe 1998.

"Dedicato a te mamma".