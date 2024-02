Vittoria importante del Milan a Frosinone, Florenzi: "3 punti pesantissimi!"

Alessandro Florenzi è senza ombra di dubbio uno dei leader di questo Milan, come d'altronde confermato da lui stesso in una recente intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset. Non sarà un titolarissimo della formazione di Stefano Pioli, ma quando chiamato in causa il laterale italiano si è sempre fatto trovare pronto dimostrandosi essere un vero e proprio uomo squadra, come stasera.

Ai festeggiamenti dei compagni sui social si è aggiunto nel corso della serata anche lo stesso Florenzi, che in un post sul proprio profilo Instagram ha commentato la vittoria del Milan a Frosinone dicendo: "Ci portiamo a casa 3 punti pesantissimi! #FrosinoneMilan #AcMilan".