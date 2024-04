Viviano su Pioli: "Per ciò che ha fatto in questi ultimi anni non si può parlare male del suo Milan"

Queste le parole dell'ex portiere dell'Inter, Emiliano Viviano, ora in forza all'Ascoli, in merito al percorso e rendimento di Stefano Pioli al Milan. Le sue parole nel consueto appuntamento in live su Twitch.

Le critiche a Pioli: "Anche io ho criticato Pioli, perchè è stato in un fase negativa dove aveva una squadra prevedibile e con molti fortuni, ma in generale in questi ultimi anni non si può mai dire che ha fatto male con il Milan, non si può parlare negativamente del suo lavoro in rossonero".