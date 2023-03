Vivo il ballottaggio tra Messias e Saelemaekers: brasiliano in vantaggio

MilanNews.it

Per la trasferta di questa sera a Firenze, Pioli ha dichiarato che non è interessato al turnover. Sulla fascia destra, considerato anche il ritorno di Davide Calabria, il ballottaggio rimane sempre quello tra Messias e Saelemaekers. Al momento sembra comunque in vantaggio il calciatore brasiliano che è reduce da due partite consecutive in gol. Lo riferisce il Corriere dello Sport.