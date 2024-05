Vlahovic decisivo: la Juventus di corto muso vince l'undicesima Coppa Italia della sua storia

La Juventus vince la Coppa Italia 2023/24 battendo 1-0 l'Atalanta! Primo trofeo per l'Allegri 2.0 in bianconero.

Vlahovic apre i conti, avvio timido Atalanta. Giochi di luce, l’inno di Mameli cantato a cappella da Al Bano, quindi il calcio giocato: ultimo atto di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus nella cornice dello stadio Olimpico. Si parte subito forte, la partita si sblocca tempo meno di 4 minuti, quelli che servono a Cambiaso per trovare una traccia verticale nella quale far correre Vlahovic, scattato sul filo del fuorigioco, e al serbo per battere Carnesecchi. Occasionissima per il raddoppio bianconero poco dopo, ma Gatti non è reattivo sulla sponda di McKennie. Partenza troppo timida, ma inizia pian piano a venire fuori anche l’Atalanta. Tenta di accendersi un paio di volte Lookman in solitaria ma si vede sempre respinto. La migliore occasione del primo tempo per la Dea capita sul mancino di De Ketelaere, servito da Koopmeiners: palla alle stelle. Al 45’ ultimo pallone goloso, Pasalic prova a calciare dal limite dell’area ma è provvidenziale Gatti a far muro. La Juve torna negli spogliatoi avanti 1-0.

Un palo per parte, il risultato non cambia. Gasperini non perde tempo e apporta correttivi all’Atalanta all’immediato rientro in campo: fuori De Ketelaere, al suo posto c’è El Bilal Toure. L’Atalanta rientra con uno spirito diverso e più battagliero, sfiorando subito il pareggio con Lookman: deviato, il suo destro va fuori di un soffio. Proteste Juve per un contatto di Hien su Vlahovic non sanzionato dall’arbitro Maresca, che anzi poi ammonirà il serbo per proteste. La Juventus aspetta bassa per appoggiarsi verticalmente agli attaccanti, soprattutto Vlahovic. Gasperini rivoluziona la Dea e finisce i cambi tra il 59’ e il 65’ (per via anche dell’infortunio di De Roon): uno dei nuovi entrati, Miranchuk, batte bene al volo su cross di Ruggeri ma con troppa forza. Al 72’ altro assist di Cambiaso, stavolta un cross preciso, di nuovo per Vlahovic che incorna da due passi ma - dopo essersi scatenato nell’esultanza - si vede annullare il potenziale raddoppio. Da un fronte all’altro, il più pericoloso dell’Atalanta è ancora Lookman, fermato dal palo all’80’. E da un legno all’altro, visto che tre giri d’orologio più tardi Miretti, servito sulla corsa dall’altro subentrante Milik, sbatte in pieno sulla traversa. L'ultimo pallone per pareggiarla è per Ederson, murato però da Perin. Come l'ultima volta in cui Juve e Atalanta si sono affrontate in finale di Coppa Italia, sono i bianconeri a festeggiare.