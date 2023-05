Vlahovic, Morata, Zapata, Arnautovic: i nomi di Adani, Vieri e Cassano per il 9 del Milan

MilanNews.it

Botta e risposta riguardante il prossimo mercato del Milan, all'interno della Bobo TV. Inizialmente è Antonio Cassano a dire la sua in merito all'attaccante che dovrà guidare i rossoneri il prossimo anno, quindi i pensieri di Bobo Vieri e Lele Adani: "Io se fossi il Milan andrei su Vlahovic... Se arrivi in Champions devi fare un attaccante forte. Hai preso Ibra in un momento tragico ed è andata bene, Giroud nella carriera non ha mai superato i 15 gol... Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e ha uno dei migliori portieri al mondo, a centrocampo è coperto, ha Leao che dovrebbe rimanere, se deve fare un acquisto solo deve mettere 50-60 milioni e prendere Vlahovic. Se Pioli arriva fra le prime 4 un sacrificio per lui lo devi fare... E ripeto, vado su Vlahovic che avrà voglia di rilanciarsi e la Juventus dovrà fare una scelta: o fa partire Allegri o fa partire Vlahovic. De Ketelaere? Non lo so, ha qualità grandissime, ma ho paura che debba trovare un ambiente diverso".

Interviene nella discussione Bobo Vieri: "Io fossi il Milan andrei su Duvan Zapata dell'Atalanta...".

Quindi è il turno di Lele Adani: "Il Milan ne deve fare due di attaccanti... C'è quello al posto di Ibra, poi un altro che faccia il titolare. Per me il Milan dovrebbe fare Arnautovic e Morata e lasciar partire Origi".