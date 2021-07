Vlahovic risponde a un tifoso sul rinnovo: "Quando me lo offrono, firmo"

Accostato con insistenza al Milan, Dusan Vlahovic dopo le voci di un addio alla Fiorentina sembra destinato alla permanenza in Viola. Incalzato da un tifoso sul rinnovo, l'attaccante serbo ha dichiarato: "Il rinnovo? Quando me lo offrono, firmo". Poche parole rilasciate davanti ai tifosi a fine allenamento e Dusan Vlahovic ha riacceso i riflettori sul prolungamento di contratto attualmente in scadenza nel 2023. L'attaccante serbo è la vera stella di questo inizio di ritiro a Moena, in Trentino e tra i tifosi uno dei temi ricorrenti è la sua permanenza in vista della prossima stagione. Per questo non mancano mai grida di incitamento, miste a richieste più o meno urlate di rinnovo. Ieri la punta si è sbottonato dopo l'istintenza di alcuni sostenitori presenti, è ha mandato un messaggio chiaro: è pronto a rinnovare, anche se la trattativa sembra tutt'altro che ben avviata. A riportarlo è FirenzeViola.it.