Vocalelli: "Con Inzaghi lo scudetto non è arrivato, con il Milan capace di piazzare lo sprint decisivo proprio a spese dei cugini"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato di Simone Inzaghi e di quello scudetto che non figura tra i suoi trofei vinti da allenatore: "Se ci pensate è rimasto in fondo l’unico - tra i colleghi di prima fascia - a non aver ancora uno scudetto in bacheca. Anche nel dopo-Conte, pur con le partenze di Lukaku e Hakimi, l’Inter ha comunque allestito - partendo da Dzeko e Dumfries - una squadra di assoluto rispetto. Lo scudetto non è arrivato, con il Milan capace di piazzare lo sprint decisivo proprio a spese dei cugini, ma sono in molti a ritenere che i nerazzurri dovessero e potessero fare molto di più.

La storia si è ripetuta anche la scorsa estate: molti pensavano che quella sarebbe stata la volta buona, invece l’Inter ha collezionato in campionato ben dodici sconfitte e senza mai entrare realmente in corsa". Vocalelli parla del mercato nerazzurro e chiude con una sensazione comune: "Il mercato non è ancora entrato infatti nel vivo, ma le prime mosse sono state già di assoluto livello. Le Coppe sono importantissime, ma “Campione d’Italia” sul biglietto da visita è qualcosa che ti fa davvero entrare nelle eccellenze della panchina".