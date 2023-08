Vocalelli frena gli entusiasmi: "Un po' di prudenza resta sulle potenzialità dell'attacco rossonero"

Giuseppe Vocalelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto questa mattina sulla rosea per rendere conto della situazione difficile che le big del nostro campionato stanno vivendo per coprire il ruolo di centravanti. Ad eccezione del Napoli, tutte le grandi stanno vivendo un estate di rebus per il ruolo di prima punta. Queste le parole di Vocalelli per quanto riguarda il Milan: "Il Milan ha puntato su Okafor come vice-Giroud. Nella girandola di acquisti mirati, e in molti casi con il bollino rosso della garanzia, un po’ di prudenza resta invece sulle potenzialità complessive dell’attacco rossonero"