Vocalelli: "Il Milan ha dimostrato di sapersi anche isolare dalle voci extra-campo"

vedi letture

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha fatto il punto su quanto fatto dalle squadre italiane in campo europeo: "Non siamo più in Champions League, ma possiamo almeno parzialmente consolarci con il “pieno” in Europa League e la Fiorentina in Conference. Quattro italiane ancora in corsa, per la loro gloria personale e per il ranking che potrebbe regalarci la quinta formazione nella Coppa più importante.

Sul Milan: "Bravo Pioli, capace di superare di slancio anche i momenti più complicati. Già, perché una delle principali, e migliori, qualità del Milan è sempre stata quella di riuscire a reagire alle avversità e in questo caso ha dimostrato di sapersi anche isolare dalle voci extra-campo, che avrebbero potuto in qualche modo distogliere l’attenzione. Invece no. I rossoneri hanno liquidato la pratica Slavia Praga al tramonto del primo tempo, capitalizzando anche la superiorità numerica".

Su Atalanta e Roma: "I bergamaschi possono vantare un percorso, a questo punto della stagione, di assoluto rispetto: in corsa per la zona Champions, sono ai quarti di Europa League e in semifinale di Coppa Italia. Benissimo sta facendo anche la Roma di De Rossi, che dopo il Feyenoord ha superato di slancio un ostacolo come il Brighton. E in un calcio tante volte isterico, e molto discutibile, è arrivato a partita in corso un lungo e caldo abbraccio tra De Rossi e De Zerbi, mentre i tifosi inglesi comunque festeggiavano. Lo spot migliore e un messaggio che andrebbe esportato e valorizzato".