Vocalelli: "Milan, confermare in blocco questo organico e prendere un centravanti"

vedi letture

Gerry Cardinale ha investito Zlatan Ibrahimovic come la sua voce a Milano, in sua assenza, di fatto chiarendo una volta per tutte il suo ruolo che sarà sicuramente centrale, in particolare a partire dalla prossima estate. Un ruolo nuovo per lo svedese che sicuramente verrà misurato nel corso del mercato estivo, in cui il Milan sarà chiamato a essere protagonista sia in entrata che a difesa dei suoi gioielli. Ne ha parlato Alessandro Vocalelli nel suo pezzo pubblicato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

Il pensiero di Vocalelli sul futuro mercato del Milan: "Stavolta il Milan dovrebbe darsi due specifici compiti: confermare in blocco questo organico - senza lasciar partire i suoi pezzi migliori, a cominciare da Theo Hernandez - per prendere magari un solo giocatore. Uno solo, ma decisivo. Un centravanti che assicuri presente e futuro. Perché Giroud è stato fondamentale e sarà importantissimo in questi 100 giorni che restano alla fine della stagione. Ma nessuno meglio e più di Ibra sa che Giroud era paradossalmente arrivato per fare la sua riserva, o comunque la sua alternativa, per farlo rifiatare e assicurargli un po’ di riposo, e che anni dopo si è ritrovato con tutto il peso della prima linea sulle spalle".