Vocalelli su Leao: "Scaricare il pallone dalle sue parti vuol dire immaginare una giocata speciale"

vedi letture

Alessandro Vocalelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato dei numeri 10 del derby di Milano nel suo pezzo odierno sulla rosea: Rafa Leao per il Milan e Lautaro Martinez per l'Inter. Queste le sue parole sul talento portoghese rossonero: "Leao è sempre lì, sponda ideale per qualsiasi compagno in difficoltà. Scaricare il pallone dalle sue parti vuol dire immaginare una giocata speciale, una fonte d’ispirazione e di assist tipica dei fantasisti. Senza contare che quella mezza rovesciata all’Olimpico, contro la Roma, è proprio lì a testimoniare le sue doti di immaginazione, bagaglio dei grandi 10".