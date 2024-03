Vocalelli su Pioli: "È lui l’allenatore giusto per continuare il progetto rossonero?"

Il futuro di Stefano Pioli rimane incerto. Il tecnico rossonero ha a disposizione questi tre mesi da qui a metà maggio per convincere la dirigenza e il club rossonero a continuare a puntare ancora su di lui. Il mister di Parma ha ancora un anno di contratto dopo questo ma non è detto che venga rispettato: il Milan potrebbe decidere anche di andare avanti e cambiare guida tecnica. Tutto sarà deciso al termine della stagione anche in base ai risultati che Pioli otterrà tra Europa League e campionato. Della situazione ne ha parlato anche Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport questa mattina.

Le parole di Vocalelli su Stefano Pioli: "È lui l’allenatore giusto per continuare il progetto rossonero? Un interrogativo che verrà sciolto probabilmente alla fine della stagione, mettendo anche sul piatto il cammino in Europa League. Perché un trofeo internazionale dovrebbe essere salutato con grande entusiasmo e come il segno tangibile di un lavoro importante. Già, importante. Perché Pioli, dalla sua parte, può vantare uno scudetto, una semifinale di Champions League, una zona Champions comunque sempre arpionata. Certo, ci sono stati anche i momenti bui, difficili: ma proprio in quei momenti la squadra ha dimostrato di essere compatta dalla sua parte".