Vocalelli sul Milan: "Alla luce gli errori di mercato: Campioni d'Italia indeboliti invece che migliorati"

Alessandro Vocalelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, propone un pezzo sulla rosea questa mattina che analizza i momenti diametralmente opposti di Milan e Inter. Questo un passaggio sui rossoneri e sui possibili perché di una stagione fin qui deludente: "Sono venuti alla luce gli errori di un mercato che invece di migliorare i Campioni d’Italia ha finito per indebolirli. Se ci pensate, il Milan è quello passato, con Kessie in meno e qualche giocatore chiave con un anno in più".