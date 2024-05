Vocalelli sul Milan: "Fondamentale accelerare nella scelta del nuovo allenatore"

Dopo un mese di aprile scoraggiante, il Milan ha deciso di fare un passo oltre Pioli. E' passato circa un mese dall'eliminazione in Europa League per mano della Roma e dalla sesta vittoria consecutiva in un derby da parte dell'Inter che ha consegnato ai nerazzurri anche l'ufficialità della seconda stella. Eppure, nonostante proprio in quei giorni sia uscita la notizia dell'addio di Pioli, ancora non c'è stata nessuna ufficialità, nè su Pioli nè sul suo sostituto. In mezzo però sono stati fatti tanti (forse troppi) nomi.

Ha parlato di tutto questo il giornalista Alessandro Vocalelli, intervenuto stamani sulla Gazzetta dello Sport. Il suo pensiero: "A metà maggio è diventato fondamentale accelerare nella scelta, proprio per trovarsi - così come l’Inter - nella condizione di mettere a punto la macchina con il pilota. Perché è giusto che il club detti la linea, ma è fondamentale condividere le scelte con chi deve metterle in pratica. E’ arrivato il momento di scegliere - in fretta - un allenatore perché, tanto più per il Milan, non siamo al tramonto di una stagione. Ma già all’alba di un’altra".