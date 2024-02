Vocalelli sulla Gazzetta: "La voglia del Milan e i meriti di Pioli"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria di ieri per 3-2 sul campo del Frosinone: "È così, con questo spirito, che i rossoneri hanno infilato cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei sfide di campionato; ed è così che sono riusciti ancora una volta a ribaltare il risultato. Merito, dicevamo, dei due attaccanti, ma anche di un allenatore che - è permesso di dire giustamente? - non nasconde di essere un po’ infastidito dal dover affrontare due colleghi alla volta: quello che è lì, a dieci passi da lui sulla panchina rivale, e quello che ciclicamente compare e scompare alle sue spalle. Una volta Conte, un’altra Palladino, un’altra ancora Thiago Motta. E chissà che non spuntino presto altre candidature. Fatto sta che Pioli - indipendentemente da cosa sarà - continua invece a guardare avanti, senza girarsi, preoccupandosi di indicare la rotta.

E questo è successo anche a Frosinone, quando ha dato la scossa ad un Milan che sembrava pigro, distratto e un po’ intorpidito. Sotto di un gol, Pioli ha ridisegnato la squadra, chiudendo con un 4-2-4 che - ancora più che tatticamente - serviva per rovesciare gli umori della sua squadra. E quando ha inserito Jovic per Pulisic saranno stati in molti a pensare ad una mossa un po’ azzardata. Fatto sta che ancora una volta il suo centravanti di scorta lo ha invece rimesso in equilibrio: appena un minuto e mezzo, una girata fulminea “sentendo” la porta, per chiudere i conti e, come detto, permettere al Milan di immaginare il proprio futuro. Blindando il terzo posto, la zona Champions, e scavando un solco ulteriore con la quinta in classifica".