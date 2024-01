Voci di Milan su Buongiorno. Il capitano del Torino: "Big su di me? Fa piacere, in estate vedremo"

"La mia la scorsa estate è stata una scelta frutto di pensieri. Mi sono guardato dentro, ho pensato a cosa potevo dare al Torino e cosa poteva darmi il Torino per crescere. Sono contento di questa scelta, poi per il futuro vedremo". Le parole di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino, appaiono abbastanza chiare. Perché se è vero che da una parte la scelta di rimanere in granata è stata nobile, da capitano, dall'altra è stata dettata da una scelta futura, non certo per questioni dovute all'essere una bandiera per i granata. Visto che alla domanda delle big sul suo futuro, la risposta è stata: "Questa cosa mi fa piacere, io penso a migliorare ed essere pronto per la Nazionale, quello che sarà poi lo vedremo".

Insomma, quella che è passata come una scelta di cuore è stata, semplicemente, un aspettare la chiamata di una grande. Buongiorno probabilmente non considerava l'Atalanta come una svolta nella sua carriera, come una big. Insomma: non è la Juventus, Milan o Inter. Nemmeno Roma, Lazio e Napoli, anche se forse come seconde linee. Passare dal Torino al nerazzurro - senza la Champions - non era un vero salto di qualità che, però, potrebbe arrivare nell'estate prossima, con una valutazione diversa e con l'Europeo da protagonista.

In questo senso è andata bene anche a Urbano Cairo. Aveva già definito tutto - 17 milioni più il cartellino di Duvan Zapata, operazione da 25-27 totali - e alla fine è saltato a causa dei tentennamenti di Buongiorno. Insomma, la verità è che Buongiorno probabilmente saluterà in estate per un'offerta che non si può rifiutare. Un po' poco per addossarsi il ruolo di bandiera.