"Voci mercato? Intento è alzare polvere"

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - ''Perché si è parlato di cinquanta giocatori che sarebbero dovuti arrivare anche se si sa non sarebbero arrivati? Più polvere si alza e meno ci si vede, è questo l'intento. Sapevate anche voi che non sarebbe arrivato nessuno''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con la Lazio. ''Zhang ha confermato che non va via nessuno e non arriva nessuno - ha proseguito -. La cena con la dirigenza l'altra sera è stata fatta per ribadire questa cosa, non si è parlato d'altro e si è solo mangiato bene in amicizia''.