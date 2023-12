Volandri: "Milan? Serve tempo per raggiungere risultati"

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Milan? Io ci sono dentro da abbastanza per capire che c'è bisogno di tempo per raggiungere dei risultati e lavorare in serenità. Non si può cambiare idea da un giorno all'altro e questo l'ho vissuto sulla mia pelle. Ci vogliono tutte le informazioni e quelle, se parliamo di Milan, le ha solo Pioli". Così Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis e tifoso rossonero commenta il momento no del Milan a margine del Premio "Sport&Cultura" dell'Asi. Poi sul ritorno di Ibra come consulente della società ha concluso: "Per me può fare qualsiasi ruolo e performerà alla grande". (ANSA).