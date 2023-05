Volata Champions, il calendario delle squadre in corsa. Il Milan incrocia la salvezza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Siamo entrati nelle ultime quattro giornate di campionato e gli ultimi tre posti per la prossima Champions League vanno ancora assegnati. Questo il calendario delle squadre ancora in piena corsa in questa volata Champions, proposto in ordine di classifica (in maiuscolo le gare in casa).

Juventus 66pt: CREMONESE, Empoli, MILAN, Udinese

Lazio 65pt: LECCE (2-2, giocata ieri), Udinese, CREMONESE, Empoli

Inter 63pt: SASSUOLO, Napoli, ATALANTA, Torino

Milan 61pt: Spezia, SAMPDORIA, Juventus, VERONA

Atalanta 58 pt: Salernitana, VERONA, Inter, MONZA

Roma 58pt: Bologna, SALERNITANA, Fiorentina, SPEZIA