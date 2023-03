Volata per l'Europa, il Milan ha la peggior differenza reti tra le prime cinque

MilanNews.it

La volata per la qualificazione alla prossima Champions League si fa interessante e si preannuncia scoppiettante. In una classifica che potrebbe essere corta e con le squadre molto vicine, è necessario considerare tutte le variabili in gioco. Una di queste è la differenza reti e, al momento, il Milan non è messa benissimo. Infatti i rossoneri sono la squadra con la peggior differenza reti tra le prime cinque della classe: +10 a fronte di 42 gol fatti e 32 subiti. Questi i numeri:

Napoli +42

Inter +18

Lazio +22

Roma +11

Milan +10