Vranckx a DAZN: "Non possiamo più buttare via punti in questo finale di stagione"

© foto di Daniele Mascolo

Aster Vranckx ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Sono sicuro che non possiamo più buttare via punti non solo in questa partita ma in tutto il finale di stagione. Dobbiamo provare a vincere e rimanere concentrati. Noi ci siamo preparati bene, dobbiamo solo scendere in campo e fare del nostro meglio”.