Walker verso Lecce: "Una buona settimana di lavoro, adesso concentrati per la partita di domani"

Domani pomeriggio il Milan sarà ospite del Lecce allo stadio Via del Mare per la 28esima giornata di Serie A Enilive. Parlare dell'importanza di questa trasferta per la formazione di Conceiçao è piuttosto riduttivo e scontato, anche perché le ultime tre sconfitte in campionato fanno più rumore del previsto.

E ci sarà dunque bisogno di tutti, dal primo all'ultimo, per cercare di rialzare la testa e ripartire una volta e per tutte. A chiamare a rapporto compagni ed ambiente ci ha pensato Kyle Walker, che in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha scritto: "Una buona settimana di lavoro, adesso concentrati per la partita di domani", dove il Milan si giocherà una stagione, mentre Conceiçao la panchina.