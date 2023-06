Weah , l'impegno politico: "Mi dicevano che non sarei stato in grado di fare niente. Invece..."

MilanNews.it

George Weah, Presidente della Repubblica liberiana, è sceso anni fa in politica con determinazione, nonostante l'opinione pubblica non fosse dalla sua parte. In occasione dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Ricorda che cosa dicevano tutti quando sono stato eletto? “E’ un ex calciatore, non può essere in grado di fare niente...”. Invece di cose per la mia gente ne ho fatte, prenda ad esempio questo campo sportivo. Non è soltanto un campo sportivo: è un punto di aggregazione che prima non c’era. Certo, c’è molto da fare.

La mia priorità, soprattutto collaborando con i vicini di casa, come gli amici della Costa d’Avorio, sono le infrastrutture. Senza infrastrutture niente investimenti economici dall’estero, niente turismo, eppure la Liberia ha spiagge bellissime, niente di niente. Ma una cosa è fondamentale, anzi due: la pace e l’unità. Senza la pace l’economia va a rotoli. In questo paese non ci sono guerre da 11 anni e tutto comincia ad andare meglio".