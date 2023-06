Weah su Berlusconi: "Ha sempre creduto in me, sono molto rattristato per la sua morte"

MilanNews.it

George Weah, all'interno dell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del Presidente Berlusconi e della sua importanza come punto di riferimento ai tempi del Milan, ma anche in ambito politico: "Sa chi ha sempre creduto in me? Silvio Berlusconi: diceva che sarei stato un grande presidente per il mio paese. Sono molto rattristato dalla sua morte. Lui per me non è mai stato soltanto il presidente del Milan o il presidente del Consiglio italiano. Ricordo che quando sono arrivato al Milan dalla Francia ho giocato nel trofeo Berlusconi e ho sbagliato un rigore.

Cominciavano a criticare, ma lui disse: “Può capitare di sbagliare un rigore, non conta. George farà la storia con il Milan”. E abbiamo vinto il Pallone d’Oro".