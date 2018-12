Welbeck: è certo l'addio all'Arsenal

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il futuro non sarà più 'Gunners' per Danny Welbeck. Secondo il Times, l'attaccante sarà lasciato libero di accordarsi con un'altra squadra già a gennaio e potrà farlo anche a parametro zero, anche se per questo 'bonus' dovrà attendere giugno. La società londinese non sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto e dunque Welbeck avrà modo di giocare altrove, non appena recupererà dall'infortunio.