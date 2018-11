Intercettato da Sky Sports UK, Arsene Wenger ha voluto far chiarezza sul suo futuro. "Vorrei ripartire all'inizio del 2019. Ho letto però più volte di un mio ritorno in Premier League: non voglio tornare in Inghilterra. Lo chiarisco: adesso non posso parlare oltre e dire altro sul futuro, vedremo quel che accadrà".