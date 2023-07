West Ham, Scamacca sul futuro: "Sapete quali sono i due colori del mio cuore. Per me Roma è casa"

MilanNews.it

Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham accostato nelle ultime settimane a Milan, Juventus e Roma, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del suo futuro: "Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in futuro. E sapete quali sono i due colori del mio cuore. Ma adesso sono un giocatore del West Ham e, nonostante tutte le voci, anche qui mi trovo bene. Per me Roma è casa. E Totti, l’idolo da bambino. E quale giocatore al mondo non sognerebbe di essere allenato da Mourinho? Sono convinto che Mou mi stimolerebbe e con lui migliorerei ancora".