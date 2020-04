Whoscored - Ibrahimovic, lo score delle conclusioni nella sua seconda avventura al Milan: tanti tiri, pochi in porta

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo del calcio, ha analizzato le conclusioni di Ibrahimovic nella sua seconda avventura in rossonero. Il calciatore svedese, in particolare, di tutti gli attaccanti che nei top 5 campionati europei ha effettuato almeno 20 tiri è il giocatore che ha manifestato la percentuale più bassa delle conclusioni in porta (28%). Nei 32 tiri effettuati, 25 sono stati fuori dallo specchio della porta mentre 7 tra i pali. L'impatto di Ibrahimovic, nonostante le conclusioni in porta, è stato egualmente importante sia nell'economia della squadra che in spogliatoio.

