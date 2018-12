WhoScored - Paquetá si aggiudica il "Brasileirao Player of the Season"

Prossimo al passaggio al Milan, con la maglia numero 39 che già lo attende, Lucas Paquetá si aggiudica il premio di 'Brasileirao Player of the Season' secondo la redazione di WhoScored. Il sito di analisi e statistiche calcistiche ha analizzato tutta la stagione del campionato verderoro, scegliendo la prossima stella del Milan come miglior giocatore:

After a stunning season that saw him attract interest from a number of Europe's heavyweights, @Flamengo star @LucasPaqueta97 is our Brasileirao player of the season



For more player stats -- https://t.co/eCzkywJsqL pic.twitter.com/y0464vCktL