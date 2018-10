WhoScored - Suso re degli assist: nessuno in Europa meglio del rossonero

Con la pennellata mancina telecomandata sulla testa di Patrick Cutrone, Suso ha aggiunto un altro assist da maestro in stagione. Conti alla mano, sono già 7 i passaggi da gol regalati ai compagni, rendendolo il miglior assist man dei top 5 campionati. Nessuno, rivela WhoScored.com, può vantare gli stessi numeri dell'esterno rossonero in materia di assistenza. Il re europeo degli assist.

Suso: Has now registered more assists than any other player in Europe's top five leagues this season, with 7 - enough to equal his tally over the entirety of the 2017/18 Serie A campaign.https://t.co/x7C9pJR0Py pic.twitter.com/eQYx2fu8tV