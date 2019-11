Wilbacher: "Ibra non ha ancora scelto se continuare o smettere"

Thomas Wilbacher, giornalista svedese, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, dopo la voce proveniente dalla MLS che lo svedese potrebbe tornare in rossonero: "Abbiamo intervistato Ibra due settimane fa e abbiamo capito che o va in Italia o smette. Ora ecco le parole del Commissioner della MLS: o non ha capito o ha detto la verità. Forse ha sentito il nome del Milan come indiscrezione e lo ha riportato. Secondo me Ibra non ha ancora scelto se continuare o smettere: se continua vuole andare a Milano, anche perché è la famiglia che lo vuole, poi comunque stando a Milano può giocare anche a Torino, Bologna o Firenze".