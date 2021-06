Wolfsburg, è Van Bommel il nuovo allenatore: contratto fino al 2023

Panchine girevoli in tutta Europa. Anche in Germania, come in Spagna e in Italia, molte big stanno cambiando allenatore e il Wolfsburg, dopo aver salutato Glasner, ha annunciato che sarà Mark Van Bommel a sedersi sulla panchina dei Lupi, che disputeranno la prossima Champions League. L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Milan, 44 anni, non lavora dal dicembre 2019, quando fu esonerato dal PSV. Ha firmato un contratto fino a giugno 2023.