'Women4Football', Aic e Aiac insieme per il calcio femminile

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dall'alimentazione all'allenamento, passando per la prevenzione degli infortuni e le dinamiche psicologiche. E' stata una giornata dedicata esclusivamente al calcio femminile quella che si è svolta al Talent Garden Studios di Milano, con "Women4Football", iniziativa promossa da Aic e Aiac. L'assocalciatori ha presentato i risultati della prima indagine, somministrata tramite questionario, a tutte le calciatrici e a tutti gli staff di Serie A, per approfondire gli aspetti medici, metodologici, alimentari e psicologici e tracciare un quadro concreto della situazione analizzando le più importanti tematiche che riguardano questo settore.

Con il presidente AIC Umberto Calcagno e il n.2 AIAC Pierluigi Vossi, hanno partecipato alla tavola rotonda il Presidente Figc Gabriele Gravina, la Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti, con il contributo delle esperienze internazionali di Laura Georges (Vicepresidente della federcalcio francese), Kelly Simmons (Sports Consultant - Former FA Director of the Women's Professional Game and FA Director of Development) e Sara Gama (calciatrice, vicepresidente AIC). "Per la prima volta siamo riusciti a creare un evento che unisce tutto il calcio femminile - ha detto Calcagno - con una prima parte scientifica, ed una seconda parte che si incentra sulle prospettive di crescita di questo settore. Come AIC abbiamo fatto passi da gigante: ricordo ancora l'accorato intervento di Sara Gama nella nostra assemblea del lontano 2013 in cui chiedeva maggior spazio per il movimento femminile, il lungo positivo percorso sotto la presidenza di Damiano Tommasi e il salto di qualità fatto anche grazie a tutte le componenti federali che hanno portato al professionismo. Oggi - ha concluso Calcagno - dobbiamo essere consci di aver creato le basi per fare un ulteriore passo in avanti che dovrà svilupparsi non solo nella parte apicale, ma anche alla sua base" (ANSA).