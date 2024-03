Xabi Alonso e non solo: il Liverpool sonda altri tre nomi per il post Klopp

Non c’è solo Xabi Alonso, attualmente capolista in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, nei pensieri del Liverpool per il dopo Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco infatti a fine stagione lascerà i Reds e l’ex centrocampista sembra essere il favorito per la sua sostituzione, visti anche i suoi trascorsi da giocatore nelle fila del Liverpool, ma secondo quanto riferito da Football Insider ci sarebbero anche altri tre nomi sul taccuino della dirigenza, dove presto potrebbe tornare Michael Edwards.

I nomi sono quelli di Roberto De Zerbi del Brighton, Julian Nagelsmann, attuale ct della Germania, e Ruben Amorim dello Sporting CP. Quest’ultimo sarebbe molto apprezzato dai dirigenti del Liverpool per il lavoro svolto sulla panchina lusitana anche se c’è da battere la concorrenza del Barcellona, altro club alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. I catalani, così come il Manchester United, però seguono da vicino anche il tecnico Italiano del Brighton con i Reds che dunque in questi due casi si troverebbero a dover duellare con altre società.

Per quanto riguarda invece Nagelsmann tutto dipenderà da come andrà l’Europeo che si svolgerà proprio in Germania questa estate. Ma sembra complicato che il club inglese possa attendere fino al termine del torneo continentale per programmare la stagione con il giovane tecnico tedesco alla guida.