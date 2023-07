Xavi: "L'Arsenal ci ha messo troppa intensità, non è normale per un'amichevole"

Il Barcellona è sceso in campo nella prima amichevole della tournée americana, cinque giorni dopo l'annullamento del match contro la Juventus a causa di un virus gastrointestinale che aveva colpito gran parte della rosa. La squadra di Xavi è stata battuta 5-3 dall'Arsenal, in una partita che il tecnico ha giudicato molto più "intensa e fallosa" di quanto si aspettasse. Un'accusa nemmeno tanto velata ai londinesi, che hanno interpretato la sfida come una "finale di Champions League".

Le parole di Xavi

"È stata una partita molto buona per lo spettacolo, un po' meno per noi allenatori. Abbiamo giocato la nostra prima gara, loro invece sembrava che stessero disputando la finale di Champions League. L'intensità che hanno messo non era normale per un'amichevole, ma capisco che tutti vogliono vincere. Per noi era la prima partita ed eravamo reduci da un virus. Non è normale che ci sia tanta intensità e così tanti falli tattici. Tutti vogliamo essere competitivi, ma questa era un'amichevole".