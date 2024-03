Yacine Adli protagonista di un'intervista: uscirà sabato su SportWeek

vedi letture

Yacine Adli sta finalmente vivendo una stagione da protagonista. Il calciatore franco-algerino arrivato al Milan dal Bourdeaux, la scorsa stagione ha fatto grande fatica a imporsi nelle gerarchie di Stefano Pioli, trovando pochissimo spazio e venendo più volte accostato a una partenza anche in prestito, sia a gennaio che in estate. Nella tournée americana però, il centrocampista ha parlato con il tecnico e si è messo a disposizione della squadra, anche con l'idea di cambiare posizione. E così la fiducia è arrivata e Adli ha risposto presente sul campo: oggi fa parte delle rotazioni di Stefano Pioli che lo manda in campo regolarmente.

Una bella storia, ancora tutta da scrivere, di cui Yacine Adli, che già l'anno scorso si era fatto apprezzare da compagni e tifosi per il suo spirito di squadra, parlerà in un'intervista su SportWeek questo sabato. Ad annunciarlo chi lo ha intervistato, il giornalista Fabrizio Salvio che sul proprio profilo X ha scritto: "Ne vale davvero la pena. Yacine Adli sabato su SportWeek".