Yacine Adli votato MVP della partita con la Roma: prima gioia rossonera

vedi letture

Finalmente il gol, ad aprire e coronare una prova davvero superlativa. Yacine Adli è con ampio merito il migliore in campo di Milan-Roma, grazie a una prestazione completa, di qualità e quantità. Il francese classe 2000 si è distinto per pulizia tecnica, letture e personalità, il tutto impreziosito dalla sua prima rete ufficiale con la nostra maglia. Il gol finora lo aveva trovato solo in amichevole, nel luglio 2022 contro il Wolfsberger e nel dicembre 2022 contro il Lumezzane.

Nel 3-1 sulla Roma, Adli ha interrotto un digiuno di gol che in partite ufficiali durava da 805 giorni fa, dal 21 ottobre 2021 quando segnò con la maglia del Bordeaux contro il Rennes. Per di più, la sua rete porta a 12 i marcatori del Milan in questo campionato, un dato superato solo da Juventus e Frosinone (13) finora. Controllo, finta su Kristensen, sinistro chirurgico a battere Svilar e corsa liberatoria a prendersi l'abbraccio del pubblico.

Chissà da quanto sognava, e aspettava, questo momento, una gioia che Yacine si è costruito e meritato con il lavoro e con la dedizione. Partita dopo partita si sta ritagliando sempre più spazio nello scacchiere rossonero, senza mai lesinare sacrificio, audacia e qualità. Alcuni dati della sua partita: 80 palloni giocati, 56 passaggi positivi, 3 palloni recuperati, 11.5 km percorsi e 100% di dribbling riusciti.

La sua serata non è passata inosservata agli occhi dei nostri tifosi, che prima a San Siro gli hanno riservato una standing ovation e poi, su AC Milan Official App, lo hanno votato in massa come MVP: per il francese oltre il 61% delle preferenze, davanti a Theo Hernández (19%) e a Olivier Giroud (16%). Bravo Yacine, avanti così!