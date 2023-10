Yamal segna col Barça, è il più giovane goleador in storia Liga

(ANSA) - GRANADA, 09 OTT - Lamine Yamal è diventato il marcatore più giovane nella storia della Liga, ma il Barcellona non ha vinto a Granada, chiudendo il match in parità, per 2-2. Così ora la squadra di Xavi, che ha perso per infortunio Koundé, chiude la nona giornata a -3 dal Real Madrid e a -1 dal Girona, con l'Atletico Madrid, che ha battuto 2-1 la Real Sociedad, due punti sotto ma con una partita da recuperare. Yamal ha segnato la prima rete del Barça, che in quel momento era sotto 2-0 al 46' pt sfruttando al meglio un assist di Joao Felix. Il record di precocità in fatto di reti finora apparteneva al camerunese Fabrice Olinga, che il 18 agosto del 2012 nella prima di campionato aveva segnato l'unico gol del Malaga contro il Celta Vigo.

L'attaccante africano fece gol a 16 anni e 98 giorni. Lamine Yamal, invece, ha segnato a 16 anni e 87 giorni e ora quindi il primato di più giovane goleador nella storia della Liga passa a lui, che a segno è già andato anche con la nazionale spagnola. (ANSA).