Youssuf Fofana spiega il significato della sua particolare esultanza

Youssuf Fofana ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Milan nel format <i>Face Off</i>. Ecco le sue dichiarazioni:

La tua esultanza ha un significato?

"Non c'è una spiegazione particolare. Io e due miei amici abbiamo deciso di fare questi tre gesti per dire che non sento quello che succede attorno a me, non vedo e non parlo. Lascio parlare il campo".