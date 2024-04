Youth League, ecco quando e dove giocherà il Milan la semifinale contro il Porto

La Primavera del Milan ha conquistato il pass per le final four di Youth League, battendo ai rigori il Real Madrid ai quarti di finale. I rossoneri affronteranno ora il Porto in semifinale: la sfida si giocherà venerdì 19 aprile alle ore 18 (l'altra semifinale Olympiacos-Nantes è in programma lo stesso giorno alle 14, la finale è prevista invece lunedì 22 aprile alle 18).

Ma dove si giocherà la fase finale della Youth League? Tutte e tre le gara si svolgeranno al Colovray Sport Centre di Nyon. E' uno stadio da 4000 posti (800 a sedere) che si trova di fronte alla sede della UEFA nella città svizzera. L'impianto ospita le partite casalinghe dello Stade Nyonnais che milita in Challenge League (è la competizione cadetta della Svizzera). Da 2014, si giocano qui le final four di Youth League, a parte l'edizione del 2023 che si è giocata a Ginevra.